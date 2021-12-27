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Сотрудники МВД изъяли из незаконного оборота около 400 граммов наркотиков

Главная Общество
Красноярск
09:00 27 Декабря 2021
наркотики, красноярск, общество, полиция
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Сотрудники ОГИБДД МВД России «Бородинский» обнаружили около 400 граммов наркотиков. Запрещенный вещества были найдены в ходе патрулирования автодороги п. Загорский — с. Новая Солянка. 

Полицейские заметили двоих молодых людей, передвигавшихся по обочине. Сотрудники МВД решили остановиться и узнать не нужна ли помощь мужчинам, так как до населенного пункта было далеко. Разговорившись с мужчинами полицейские заподозрили их в употреблении запрещенных веществ, так как от молодых людей  исходил запах наркотического вещества, а также у их были испачканы руки.

Сотрудники МВД решили их  досмотреть. В рюкзаках у подозреваемых были обнаружены и изъяты пакеты с растительной массой. По словам мужчин, они приобретали наркотические средства для личного употребления без цели сбыта. 

Следователи МО МВД России «Бородинский» возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений». Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В настоящее время молодым людям избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: ©РИА новости / Екатерина Чеснокова

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