Сотрудники МВД изъяли из незаконного оборота около 400 граммов наркотиков

Сотрудники ОГИБДД МВД России «Бородинский» обнаружили около 400 граммов наркотиков. Запрещенный вещества были найдены в ходе патрулирования автодороги п. Загорский — с. Новая Солянка.

Полицейские заметили двоих молодых людей, передвигавшихся по обочине. Сотрудники МВД решили остановиться и узнать не нужна ли помощь мужчинам, так как до населенного пункта было далеко. Разговорившись с мужчинами полицейские заподозрили их в употреблении запрещенных веществ, так как от молодых людей исходил запах наркотического вещества, а также у их были испачканы руки.

Сотрудники МВД решили их досмотреть. В рюкзаках у подозреваемых были обнаружены и изъяты пакеты с растительной массой. По словам мужчин, они приобретали наркотические средства для личного употребления без цели сбыта.

Следователи МО МВД России «Бородинский» возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений». Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В настоящее время молодым людям избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: ©РИА новости / Екатерина Чеснокова