В Красноярском воздухе зафиксировали превышение количества вредных веществ

Специалисты Роспотребнадзора 26 декабря выявили превышение количества вредных веществ в воздухе столицы Красноярского края.

«На 12:00 26 декабря специалистами было исследовано 7 проб атмосферного воздуха в Красноярске. Зарегистрировано превышение предельно-допустимых максимально разовых концентраций в 5 пробах из семи: по взвешенным веществам - в 1,2 раза, по оксиду азота - в 2,8 раза, а по диоксиду азота - в 2,6 раза, по взвешенным частицам РМ10 - в 1,9 раза, по взвешенным частицам РМ2.5 - в 3,4 раза», - пишут на своем ресурсе в управлении Роспотребнадзора.