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В Красноярском воздухе зафиксировали превышение количества вредных веществ

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Красноярск
23:56 26 Декабря 2021
происшествия, красноярск, экология, природа, общество
Фотография © Александр Жуковец
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Специалисты Роспотребнадзора 26 декабря выявили превышение количества вредных веществ в воздухе столицы Красноярского края. 

«На 12:00 26 декабря специалистами было исследовано 7 проб атмосферного воздуха в Красноярске. Зарегистрировано превышение предельно-допустимых максимально разовых концентраций в 5 пробах из семи: по взвешенным веществам - в 1,2 раза, по оксиду азота - в 2,8 раза, а по диоксиду азота - в 2,6 раза, по взвешенным частицам РМ10 - в 1,9 раза, по взвешенным частицам РМ2.5 - в 3,4 раза», - пишут на своем ресурсе в управлении Роспотребнадзора.

Отметим, что во время режима НМУ жителям города рекомендуют ограничить посещение улиц. Напомним, что режим неблагоприятных метеоусловий будет действовать до 27 декабря.

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