Элина Пан из Красноярского края дошла до финала шоу «Голос» на Первом канале

Девушка из Норильска Элина Пан вошла в четверку лучших вокалистов, которые дошли до финала шоу «Голос» на Первом канале.

Девушка начала свой путь на шоу в команде Дмитрия Билана, но в «Нокаутах» Билан сделал ставку на другого участника. Элину тогда забрал к себе в команду Леонид Агутин, таким образом он спас её от вылета.

В полуфинале Элина соревновалась в пении с вокалистом из Саранска Вячеславом Явкиным. После выступления наставник Леонид Агутин проголосовал за претендентов: 60% получил Вячеслав, а Элине он оставил 40%. Но зрители решили, что девушка круче и отдали ей 65% голосов. Благодаря этому она прошла в финал.

Фото: instagram.com/im__elina