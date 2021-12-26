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Элина Пан из Красноярского края дошла до финала шоу «Голос» на Первом канале

Главная Общество
Красноярск
23:32 26 Декабря 2021
культура, в красноярском крае, общество, шоу-бизнес, в россии
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Девушка из Норильска Элина Пан вошла в четверку лучших вокалистов, которые дошли до финала шоу «Голос» на Первом канале.

Девушка начала свой путь на шоу в команде Дмитрия Билана, но в «Нокаутах» Билан сделал ставку на другого участника. Элину тогда забрал к себе в команду Леонид Агутин, таким образом он спас её от вылета.

Элина Пан из Красноярского края дошла до финала шоу «Голос» на Первом канале

В полуфинале Элина соревновалась в пении с вокалистом из Саранска Вячеславом Явкиным. После выступления наставник Леонид Агутин проголосовал за претендентов: 60% получил Вячеслав, а Элине он оставил 40%. Но зрители решили, что девушка круче и отдали ей 65% голосов. Благодаря этому она прошла в финал.

Фото: instagram.com/im__elina

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