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На новогоднем флешмобе в Красноярске собралось 465 автомобилей

Главная Общество
Красноярск
23:06 26 Декабря 2021
события, общество, новый год, красноярск
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Субботним вечером 25 декабря в Красноярске жители города из 465 автомобилей собрали новогоднюю елку. Яркий флешмоб, которым решили порадовать горожан, устроили на пустыре за домом по улице Алексеева, 34. Водители шесть часов выстраивали свои машины в фигуру новогодней елки и снежинок. 

«Изначально ожидалось участие 250 автомобилистов, но по факту их приехало почти в два раза больше», - пишет организатор акции Валерий Пичурин.

На новогоднем флешмобе в Красноярске собралось 465 автомобилей

Также жители с домов, рядом с которыми устроили событие, говорят об участие и помощи сотрудников ГИБДД в организации акции. Госавтоинспекторы тоже решили встроиться в флешмоб. Отметим, что всё это время участников снимали видеографы, которые позже опубликовали видеоклип о мероприятии.

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