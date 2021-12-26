На новогоднем флешмобе в Красноярске собралось 465 автомобилей

Субботним вечером 25 декабря в Красноярске жители города из 465 автомобилей собрали новогоднюю елку. Яркий флешмоб, которым решили порадовать горожан, устроили на пустыре за домом по улице Алексеева, 34. Водители шесть часов выстраивали свои машины в фигуру новогодней елки и снежинок.

«Изначально ожидалось участие 250 автомобилистов, но по факту их приехало почти в два раза больше», - пишет организатор акции Валерий Пичурин.

Также жители с домов, рядом с которыми устроили событие, говорят об участие и помощи сотрудников ГИБДД в организации акции. Госавтоинспекторы тоже решили встроиться в флешмоб. Отметим, что всё это время участников снимали видеографы, которые позже опубликовали видеоклип о мероприятии.