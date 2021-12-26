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В Красноярском крае за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 531 жителя

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Красноярск
21:54 26 Декабря 2021
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По данным краевого Роспотребнадзора, в Красноярском крае за минувшие сутки выявлен 531 случай заражения COVID-19. На Красноярск приходится 163 случая заражения коронавирусом. За сутки самый больший прирост больных выявлен в поселке Кедровом, Пировском и Козульском районах.

Общее число больных ковидом в крае с начала пандемии дошло до 170 439 человек. Умерло за сутки от коронавируса 38 больных.  Суммарное количество скончавшихся в Красноярском крае добралось до 8 431.

Под медицинским наблюдением сейчас находятся 45 954 контактных больных. За последние сутки под наблюдение взято 3 035 человек. А снято с медицинского наблюдения за прошедшие сутки – 3 984.

Фото: сайт министерства здравоохранения

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