В Красноярском крае за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 531 жителя

По данным краевого Роспотребнадзора, в Красноярском крае за минувшие сутки выявлен 531 случай заражения COVID-19. На Красноярск приходится 163 случая заражения коронавирусом. За сутки самый больший прирост больных выявлен в поселке Кедровом, Пировском и Козульском районах.

Общее число больных ковидом в крае с начала пандемии дошло до 170 439 человек. Умерло за сутки от коронавируса 38 больных. Суммарное количество скончавшихся в Красноярском крае добралось до 8 431.

Под медицинским наблюдением сейчас находятся 45 954 контактных больных. За последние сутки под наблюдение взято 3 035 человек. А снято с медицинского наблюдения за прошедшие сутки – 3 984.

Фото: сайт министерства здравоохранения