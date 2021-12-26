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В Красноярске нашли подрядчика для ремонта дорог по улице Космонавтов

Главная Общество
Красноярск
21:31 26 Декабря 2021
дороги, благоустройство, общество, красноярск
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Конкурс по поиску подрядчика для подготовки проектно-сметной документации для ремонта дороги по ул. Космонавтов (от ул. 9 мая до ул. Ястынская) завершен. 

Победил в торгах АО «Территориальный Градостроительный Институт «Красноярскгражданпроект».

Компании предстоит провести инженерные изыскания, разработать проект участка дороги и получить положительное заключение экспертов. Также подрядчику надо создать виртуальную модель автодороги. Это новая реформа, которая заработает со следующего года. Благодаря нововведению проектирование всех социальных и инфраструктурных объектов в городе будет выполняться с учетом ТИМ.

Дорога, которая соединится с улицей Гайдашовка, станет продолжением развития дорожной сети микрорайона Северный.

Отметим, что в 2021 году на районе уже сделали участок дороги на ул. Мате Залки. Дорогу на улице Космонавтов должны сделать в 2023 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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