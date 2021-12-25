В Красноярске ввели режим НМУ первой степени опасности

Среднесибирского УГМС сообщает, что с 16:00 25 декабря до 19:00 27 декабря на территории Красноярска метеорологические условия будут неблагоприятны для рассеивания вредных примесей в воздухе.

Специалисты объявляют режим НМУ первой степени опасности до 27 декабря в краевой столице. Для контроля качества атмосферного воздуха в период неблагоприятных метеоусловий мониторинг за уровнем загрязнения воздуха на территории столицы Красноярского края усилен.

Последний раз режим «чёрного неба» был введен 14 декабря и продлился два дня в краевой столице. Отметим, что дымку и неприятный запах горожане заметили в городе сегодня утром.