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В Красноярске ввели режим НМУ первой степени опасности

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Красноярск
18:50 25 Декабря 2021
общество, в красноярском крае, происшествия, красноярск, погода
Фотография © Александр Жуковец
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Среднесибирского УГМС сообщает, что с 16:00 25 декабря до 19:00 27 декабря на территории Красноярска метеорологические условия будут неблагоприятны для рассеивания вредных примесей в воздухе. 

Специалисты объявляют режим НМУ первой степени опасности до 27 декабря в краевой столице. Для контроля качества атмосферного воздуха в период неблагоприятных метеоусловий мониторинг за уровнем загрязнения воздуха на территории столицы Красноярского края усилен.

Последний раз режим «чёрного неба» был введен 14 декабря и продлился два дня в краевой столице. Отметим, что дымку и неприятный запах горожане заметили в городе сегодня утром. 

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