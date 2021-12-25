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Александр Усс поучаствовал в заседании Госсовета Российской Федерации

Главная Общество
Красноярск
20:00 25 Декабря 2021
общество, красноярск, губернатор
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В онлайн режиме прошло заседание Государственного Совета Российской Федерации и Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию под председательством Владимира Путина. На конференции также присутствовал губернатор Красноярского края Александр Усс. На конферции обсуждались итоги Года науки и технологий в России, а также роль регионов в развитии отечественного научно-технологического потенциала. 

По словам президента России Владимира Путина, важно, чтобы новые знания и технологии находили прямое практическое применение в здравоохранении и в образовании, в работе транспортной и коммунальной инфраструктуры, в решении экологических, социальных и других общественно значимых задач. 

Научный потенциал России плавно развивается уже приносит свои плоды. В нашей стране уже существует 15 научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня. Для решения задач технологического развития они объединяют вокруг себя 576 организаций на территории всей страны, тем самым связывая научные исследования с потребностями производственного сектора экономики. 

В Красноярском крае уже существует такой научно-образовательный центр. Он был сформирован по поручению Александра Усса. Это первый климатический НОЦ мирового уровня «Енисейская Сибирь» был сформирован на базе Сибирского федерального университета. Наряду с организациями реального сектора экономики в него вошли ведущие образовательные учреждения Красноярского края, Хакасии и Тывы. 

Напомним, что в июле 2021 года НОЦ «Енисейская Сибирь» был признан одним из победителей всероссийского конкурсного отбора на получение грантов из федерального бюджета на поддержку научно-образовательных центров мирового уровня.

Фото: © Алексей Никольский / РИА Новости

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