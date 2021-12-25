Бесплатные заезды помогли убрать с улиц городов почти 800 гонщиков

Правительство Красноярского края совместно с сотрудниками ГИБДД уже на протяжении нескольких лет поддерживают бесплатные заезды на гоночной трассе «Красное кольцо».

Начиная с июля уходящего года на гоночной трассе было организовано и проведено 28 мероприятий, в которых приняло участие 771 человек.

Благодаря этим мероприятиям за 2021 год в Красноярске на 15% снизилось количество ДТП из-за превышения и несоответствия скорости движения транспортных средств, на 13% - из-за выезда на полосу встречного движения и нарушения правил обгона, а из-за несоблюдения дистанции – на 15%.

Напомним, что проблема уличных несанкционированных заездов присутствует в любом крупном городе. Такое поведение автомобилистов опасно не только для них самих, но и представляет большую угрозу для жизни других участников движения.

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