Сергей Ерёмин принял участие в первом заседании Общественной палаты

24 декабря прошло первое заседание нового состава Общественной палаты, на котором присутствовали мэр Красноярска Сергей Еремин и председатель Красноярского городского Совета депутатов Наталия Фирюлина.

На встрече участники Общественной палаты обсудили вопросы об избрании председателя, заместителя председателя и секретаря. По итогу обсуждения и анонимного голосования председателем палаты стал Лев Ткачёв, его заместителем – Ислам Джаббаров. Кроме того, секретарём была избрана Татьяна Калиновская.​

Сергей Еремин поблагодарил каждого участника за их неравнодушие и за желание и готовность на общественных началах вести созидательную работу в интересах красноярцев, внести свой вклад в развитие нашего города. Мэр города также обратил внимание, что Общественная палата обновилась практически на 2/3 состава и сейчас представляет собой собрание людей разных поколений: тех, которые помнят, каким был наш город; тех, кто хорошо знает город сегодняшний; и тех, кто имеет представление о будущем города. Такой сплав традиций, опыта и энергии очень ценен. Плюс к этому каждый из вас как профессионал представляет свою сферу деятельности и категорию жителей.

Напомним, что 21 декабря была сформирована обновленная Общественная палата, в новый состав которой вошел 21 человек.

Фото: ©admkrsk