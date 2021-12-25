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В Красноярском крае за минувшие сутки 579 человек заразилось коронавирусом

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Красноярск
17:07 25 Декабря 2021
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В Красноярском крае за прошедшие сутки коронавирус нашли у 579 жителей. Информацией о больных поделились в Управлении Роспотребнадзора по региону.

Большее количество новых случаев заболевания зарегистрировано в Красноярске, Ачинске и Дивногорске. В ЗАТО Зеленогорск "ковид" выявили у 14 человек.

На данный момент в крае взяли под наблюдение 3 105 жителей. Общее число наблюдаемых 46 903 человек. Отметим, что за последние сутки в регионе провели 9 169 тестов на коронавирус.

В Красноярском крае за минувшие сутки 579 человек заразилось коронавирусом

За все время в крае подтверждено 169 908 случаев заболевания COVID-19. Умерших от "ковида" за сутки выявлено 35 человек. Общее количество смертей за всё время в Красноярском крае - 8 393.

Фотография © МИА «Россия сегодня», Яндекс

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