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ГИБДД Красноярска на гражданских автомобилях отслеживает нарушителей

Главная Общество
Красноярск
13:29 25 Декабря 2021
гибдд, общество, красноярск, в красноярском крае
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В таком формате на протяжении всех выходных на трассе Р-257 «Енисей» будут дежурить «скрытые» патрули Госавтоинспекции. Данное оперативно-профилактическое мероприятие называется «Встречная полоса» и направлено на предупреждение аварийно-опасных правонарушений шоферами.

Инспекторы ДПС будут ехать в потоке, и фиксировать на камеру различные факты правонарушений, связанных с выездом на встречную полосу движения. Информация о нарушениях будет передаваться ближайшему экипажу ДПС, который примет моментальные меры, к нарушающим ПДД.

Дорожная полиция Красноярского края напоминает, что выезд на «встречку» является грубейшим и опаснейшим нарушением правил дорожного движения. За него предусмотрен штраф в 5 тысяч рублей или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев, а если вы повторно нарушите, вам грозит лишение прав на один год.

Фото: ГИБДД Красноярского края

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