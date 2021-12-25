ГИБДД Красноярска на гражданских автомобилях отслеживает нарушителей

В таком формате на протяжении всех выходных на трассе Р-257 «Енисей» будут дежурить «скрытые» патрули Госавтоинспекции. Данное оперативно-профилактическое мероприятие называется «Встречная полоса» и направлено на предупреждение аварийно-опасных правонарушений шоферами.

Инспекторы ДПС будут ехать в потоке, и фиксировать на камеру различные факты правонарушений, связанных с выездом на встречную полосу движения. Информация о нарушениях будет передаваться ближайшему экипажу ДПС, который примет моментальные меры, к нарушающим ПДД.

Дорожная полиция Красноярского края напоминает, что выезд на «встречку» является грубейшим и опаснейшим нарушением правил дорожного движения. За него предусмотрен штраф в 5 тысяч рублей или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев, а если вы повторно нарушите, вам грозит лишение прав на один год.

Фото: ГИБДД Красноярского края