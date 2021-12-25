На улицы Красноярска вышла праздничная спецтехника

В ночь с 24 на 25 декабря на дороги Красноярска вышла сказочная спецтехника. В этом году к компании КАМАЗов и трактора присоединилась праздничная «ГАЗель» с новогодним колпаком и подарками.

«Добрая традиция живет! Нарядные новогодние машины снова готовы нести красноярцам праздничное настроение.

Отметим, что уже 4-й год подряд они накануне Нового года выходят в линию», - пишет пресс-секретарь МП САТП Анна Игумнова в Facebook.

«ГАЗель» в своем кузове возит не только символические подарки, но и мотощетки для работы бригады дворников.

В праздничном виде спецтехника будет курсировать по столице Красноярского края до конца новогодних выходных.

Фото: ©МП «САТП»