Новогодняя акция «Дорожная ёлка» прошла в Ленинском районе

В преддверии новогодних каникул в Ленинском районе Красноярска прошла специальная новогодняя акция "Дорожная ёлка". Сотрудники администрации совместно с Госавтоинспекцией и представителями движения Молодёжка ОНФ напомнили о соблюдении правил безопасности на дорогах, а также рядом с главной ёлкой района и ледовым городком.

Главные символы зимнего праздника, Дед Мороз и Снегурочка, вручали памятки с правилами безопасного поведения на дороге для взрослых и детей, а также небольшие сувениры. Участники акции особой внимание уделили юным жителям края и их безопасности, так как во время школьных каникул дети много времени проводят на улице.

Руководитель администрации Ленинского района Андрей Бардаев, обратился к жителям района и напомнил им в новогоднее время дети-пешеходы особо уязвимы, так как много времени проводят без присмотра взрослых. Особая ответственность ложится и на автомобилистов, им нужно быть предельно внимательными, снижать скорость в местах наиболее вероятного появления детей

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