Александр Усc исполнит желания маленьких жителей края

Александр Усс, губернатор Красноярского края, в преддверии Нового года снял три шара с «Елки желаний». На новогодних игрушка были написаны желания детей со всего края - Красноярск, Ачинск, Ирбейский район. Ребята попросили фотоаппарат с ушками, кукольный домик, а также массажно-игровой коврик.

Александр Усс, рассказал, что важно поддерживать настроение праздника у детей, а подарки станут для ребят приятным сюрпризом. Новый год - это время, когда атмосфера вокруг нас наполняется особым предвкушением праздника и волшебства. И взрослым, и детям хочется верить в чудо.

Напомним, что благотворительная акция «Елка желаний» проходит в рамках всероссийского благотворительного проекта «Мечтай со мной», который помогает исполнять мечты детей от 3 до 17 лет и пожилых людей от 60 лет. Для участия в акции нужно оставить заявку на сайте елкажеланий.рф.

Подарить мечту другому, может любой желающий. Для этого необходимо зайти на сайт елкажеланий.рф пройти регистрацию, выбрать регион и сумму, которую каждый готов потратить на подарок. Программа автоматически подберёт заявки по критериям. После этого нужно будет купить, отправить или передать лично подарок ребенку.

Фото: ©krskstate