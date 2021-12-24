En+ Group отметила День энергетика

En+ Group, основанная промышленником Олегом Дерипаска, отметила профессиональный праздник – День энергетика. Из-за коронавируса торжество проходило онлайн. Перед сотрудниками из разных городов и предприятий компании выступили ключевые руководители En+.

Ведущим выступил известный актер Виктор Логинов, а в музыкальной части торжественной программы свои лучшие хиты исполнила певица ZIVERT.

За достигнутые успехи и вклад в развитие российской энергетики работники были отмечены благодарностями и почётными грамотами от имени глав Красноярского края и Иркутской области. В коллективе Красноярской ГЭС наград удостоились 117 человек, 4 из готовых – министерские.

«Мы награждаем профессионалов энергетики государственными наградами, приуроченными к столетию принятия плана ГОЭЛРО – главному событию ТЭК России прошлого года. Хочу поблагодарить за труд и талант лучших работников отрасли, наших ветеранов и вручить им заслуженные награды», – отметил министр энергетики Российской Федерации Николай Шульгинов

Глава энергетического бизнеса EN+ Group Михаил Хардиков был отмечен Благодарностью Президента Российской Федерации Владимира Путина за большой вклад в развитие топливно – энергетического комплекса и многолетнюю добросовестную работу. Почетную награду в торжественной обстановке ему вручил Министр энергетики РФ Николай Шульгинов 22 декабря, в День энергетика.