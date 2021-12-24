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En+ Group установила световые фигуры в зимних городках Красноярска и Дивногорска

Главная Общество
Красноярск
18:11 24 Декабря 2021
красноярск, город, ледовая
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Компания En+ Group привезла световые фигуры из Санкт-Петербурга. Их установили в зимних городках Красноярска и Дивногорска.

Новогодние локации, состоящие из пятиметровых световых тоннелей, высоких новогодних фонарей появились в Красноярске, на Площади Мира, напротив Краевой Филармонии, и в Дивногорске на набережной. Они открыты для всех желающих до 10 марта 2022 года.

В зимних городках пройдут развлекательные программы с аниматорами, конкурсами, подвижными играми и сладкими подарками:

  • Дивногорск 25 и 26 декабря, 5,6 и 7 января с 12.00 до 14.00.
  • Красноярск 25 и 26 декабря, 5,6 и 7 января с 15.30 -17.30.

Кроме этого, зимние городки с инсталляциями установлены в Братске, Дивногорске, Иркутске, Красноярске, Миассе, Нижнем Новгороде и Усть-Илимске.

«В этом году, открывая детские площадки и Зимние городки, мы не случайно выбрали девиз «Энергии хватит на все!». Нам удалось успешно построить и запустить лыжные базы и детские площадки, возвести в кратчайшие сроки современные медицинские учреждения, порадовать жителей реконструкцией школ и театров, и это далеко не все. Подобные инфраструктурные проекты стали неотъемлемой частью социальной политики En+ Group, и в следующем году их станет еще больше. Пусть наши Зимние городки подарят жителям регионов, где живут наши сотрудники и их семьи, незабываемые эмоции и настоящее новогоднее настроение!», – отметила заместитель генерального директора En+ Group Вера Курочкина.

Подробно с программой мероприятий можно ознакомиться на сайте http://newyearenergy.ru/.

Компания En+ Group активно инвестирует и содействует инфраструктурному развитию российских регионов. Так, например, En+ Group совместно с компанией своего металлургического сегмента РУСАЛ построила и открыла более 30 детских площадок в 6 городах: Иркутске, Усть-Илимске, Красноярске, Братске, Ачинске и Саяногорске. В конце ноября 2021 года было открыто очередное уникальное игровое пространство площадью в 1,6 тыс. кв. м. в Иркутске на заливе Якоби. Инвестиции только в этот проект составили более 17 млн рублей.

Фото: EN+

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