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Через полгода жителям города покажут проект делового центра «Красноярск-Сити»

Главная Общество
Красноярск
17:00 24 Декабря 2021
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Глава Красноярского края Александр Усс рассказал о проекте «Красноярск-Сити». По его словам, подготовка проекта уже началась. Жителям города его представят через полгода. 

«Примерно к середине 2022 годы будет понятно, как «Красноярск-Сити» будет выглядеть визуально. Ведь речь идёт не только о застройке, но и об облагораживании набережной и островов. «Красноярск-Сити» станет визитной карточкой Красноярска», — сообщил глава региона.

Александр Усс также отметил, что многие крупные компании переводят свои центральные офисы в Красноярск. Это уже частично сделали «Полюс» и РУСАЛ, на очереди - «Русгидро», «СУЭК» и «СГК». В «Красноярск-Сити» заинтересованы 8 компаний, среди них есть и федеральные и региональные ИТ-компании.

Фото: © Алексей Никольский / РИА Новости

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