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В СФУ прошла юбилейная церемония вручения стипендии «Форсаж»

Главная Общество
Красноярск
16:09 24 Декабря 2021
премия, красноярск
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24 декабря 2021 года Сибирском федеральном университете прошла десятая юбилейная церемония награждения лауреатов стипендиальной программы «Форсаж». Она была учреждена компанией «Сибирская альтернатива» под руководством Людмилы Усс.

Традиционно стипендиатами стали студентки Юридического института, Института математики и фундаментальной информатики, Института филологии и языковой коммуникации, приехавшие из сельской местности, имеющие оценки «хорошо» и «отлично», активно участвующие в научно-исследовательской деятельности, общественной, культурной жизни университета.

«Вручение премии «Форсаж» стало доброй традицией в университете. Мне очень импонирует замысел этой программы. Да, мы большой университет. Да, существует много форм поддержки. Но эта программа занимает особое место, потому что она человечная и добрая, потому что поддержка приходит тому, кто в этом особенно нуждается. Особая признательной Людмиле Усс за то, что она наш верный партнёр вот уже многие годы», – отметил во вступительном слове ректор СФУ Максим Румянцев.

«Мы долго думали, как сделать вручение юбилейной премии особым. Все эти годы стипендию вручали 10 девушкам, и конкурс в среднем был 2 человека на место. Я почитала характеристики и автобиографии девушек. Многие не только имеют успехи в учёбе, науке и общественной деятельности, они танцуют, поют, занимаются саморазвитием, они очень талантливы. И было решено в юбилейный год решили увеличить количество стипендиаток и наградить всех 20 девушек», – сообщила учредитель стипендии Людмила Усс.

 «Я очень благодарна за возможность реализовать себя не только в интеллектуальном плане. Думаю, у каждого есть хобби и увлечения, которые ты по какой-то причине не можешь реализовать. Я давно хотела изучать языки, например, итальянский. Почему бы не воспользоваться данной материальной помощью и не исполнить свою мечту?», – поделилась радостью от получения стипендии Анастасия Бурнина, студентка Юридического института.

«Я довольно активно занимаюсь деятельностью внутри университета: публикуюсь в газете, участвую в соревнованиях по баскетболу, занимаюсь культурными мероприятиями в институте. Планирую использовать материальную помощь для путешествий. Например, в прошлом году при помощи стипендии «Форсаж» я поехала в Питер, в этом году думаю покорить Москву. Возможно, это стереотип, но я считаю, что девушкам из глубинки намного тяжелее пробиться. Важно сохранить целеустремлённость внутри и реализовать её в большом городе и университете», – рассказала студентка Института филологии и языковой коммуникации СФУ Ангелина Саламатова.

Отметим, что стипендия назначается на один учебный год и составляет 5 000 рублей в месяц.

Стипендиатами программы в этом году стали:

  1. Арина Легенченко, ИФиЯК;
  2. Анастасия Алёхина, ЮИ;
  3. Ольга Скурихина, ЮИ;
  4. Ирина Цыгынкова, ЮИ;
  5. Дарья Волчкова, ИФиЯК;
  6. Юлия Колесникова, ИФиЯК;
  7. Анна Власова, ИФиЯК;
  8. Ксения Осерцова, ИФиЯК;
  9. Ангелина Саламатова, ИФиЯК;
  10. Виктория Фефелова, ИФиЯК;
  11. Виктория Апуневич, ЮИ;
  12. Наталья Соколова, ЮИ;
  13. Анастасия Шарабарина, ЮИ;
  14. Анна Филиппова, ИМиФИ;
  15. Татьяна Петруть, ИМиФИ;
  16. Анна Смирнова, ЮИ;
  17. Анна Лихоузова, ЮИ;
  18. Мария Карпова, ЮИ;
  19. Анастасия Бурнина, ЮИ;
  20. Анастасия Пахомова, ИМиФИ;
Общество / НОВОСТИ
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