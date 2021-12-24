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При поддержке РУСАЛа в Красноярске откроют новогодний ледовый городок в Советском районе

Главная Общество
Красноярск
14:46 24 Декабря 2021
район, новый год, елка, предприятие, праздник
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Традиционно РУСАЛ на собственные средства организует для жителей Советского района новогодние мероприятия. В этом году компания направила 1 млн 300 тыс рублей на возведение городка с тематикой народного творчества. Кроме того, компания выделила 550 тыс руб на создание ледового городка в микрорайоне Покровский. Традиции создания комфортной городской среды заложены еще основателем компании Олегом Дерипаской.
 
Центром притяжения в ледовом городке в сквере Космонавтов стала «кразовская» елка высотой 46 метров, которую нынче украшают 1640 шаров и 64 гирлянды со светодиодными дампами в количестве свыше пяти тысяч штук.

При поддержке РУСАЛа в Красноярске откроют новогодний ледовый городок в Советском районе

– Строительство ледяного городка в Советском районе – это многолетняя традиция, которую поддерживает РУСАЛ. Неизменными остаются масштабность, красота и, конечно, ощущение новогоднего волшебства «кразовской» ёлки, как принято ее называть в городе, – рассказал Евгений Курьянов, управляющий директор Красноярского алюминиевого завода.
 
По задумке организаторов, администрации Советского района, две большие двухскатные горки с изображением солнца и месяца будут украшены ёлочными шарами, раскрашенными под гжель и хохлому.  Самой масштабной ледовой композицией будет лабиринт, посвящённый деревянному зодчеству. Здесь можно пройтись по улочкам с церквушками, башенками, заглянуть в домики с резными наличниками, побывать на ярмарке, встретить гончара за работой и девицу за прялкой. Третья двухскатная горка с лабиринтом посвящена теме народной сказки " Конек Горбунок", а малышей порадуют горки по мотивам русских сказок " Маша и медведь" и "Царевна - лягушка". Встречать посетителей городка по русскому обычаю, с хлебом-солью будут красочные ледовые фигуры, стилизованные под образцы Дымковской и Филимоновской игрушек.

При поддержке РУСАЛа в Красноярске откроют новогодний ледовый городок в Советском районе


 
В ледовом городке будет представлена и локация от компании РУСАЛ, где можно будет сфотографироваться со светящимися фигурами персонажей Нового года.

Фото: пресс- служба АО «РУСАЛ Красноярск»
По материалам пресс- службы АО «РУСАЛ Красноярск»

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