Строительство метрополитена в Красноярске начнётся в первой половине 2022 года

На прошедшей пресс-конференции глава Красноярского края рассказал о планах будущего метрополитена. По словам Александра Усса, строительство начнётся в первой половине 2022 года, а поезда будут беспилотными.

«В первой половине 2022 года мы планируем начинать вынос сетей и приступим к полноценным работам по строительству метро. На подготовку нормального проекта требуется не менее трех лет. Где-то в эти сроки и укладываются работы от старта проектирования до реализации проекта», — сообщил Александр Усс.

Строительство метрополитена оценивается в 89 млрд рублей. Край рассчитывает получить на возведение объекта инфраструктурный кредит.

Фото: © Алексей Дружинин / РИА Новости