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Строительство метрополитена в Красноярске начнётся в первой половине 2022 года

Главная Общество
Красноярск
14:45 24 Декабря 2021
губернатор, красноярск
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На прошедшей пресс-конференции глава Красноярского края рассказал о планах будущего метрополитена. По словам Александра Усса, строительство начнётся в первой половине 2022 года, а поезда будут беспилотными. 

«В первой половине 2022 года мы планируем начинать вынос сетей и приступим к полноценным работам по строительству метро. На подготовку нормального проекта требуется не менее трех лет. Где-то в эти сроки и укладываются работы от старта проектирования до реализации проекта», — сообщил Александр Усс.

Строительство метрополитена оценивается в 89 млрд рублей. Край рассчитывает получить на возведение объекта инфраструктурный кредит.

Фото: © Алексей Дружинин / РИА Новости

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