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Глава Красноярского края не планирует вводить новые коронавирусные ограничения

Главная Общество
Красноярск
14:22 24 Декабря 2021
губернатор, красноярск
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24 декабря во время пресс-конференции глава Красноярского края Александр Усс рассказал о мерах борьбы с коронавирусом в регионе. 

По словам губернатора, все ограничения обсуждаются с профессиональными сообществами, в особенно с предпринимателями.

«Любое ограничение бьёт и по конкретным людям, и по экономической активности. Даётся это трудно, но мы все принимаем такие решения с крайней осторожностью. Сегодня объем ограничений достаточный. Хочется верить, что дополнительных ограничений не потребуется», — отметил Усс.

Сейчас ситуация с заболеваемостью в крае стабилизуется.

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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