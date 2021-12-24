Глава Красноярского края не планирует вводить новые коронавирусные ограничения

24 декабря во время пресс-конференции глава Красноярского края Александр Усс рассказал о мерах борьбы с коронавирусом в регионе.

По словам губернатора, все ограничения обсуждаются с профессиональными сообществами, в особенно с предпринимателями.

«Любое ограничение бьёт и по конкретным людям, и по экономической активности. Даётся это трудно, но мы все принимаем такие решения с крайней осторожностью. Сегодня объем ограничений достаточный. Хочется верить, что дополнительных ограничений не потребуется», — отметил Усс.

Сейчас ситуация с заболеваемостью в крае стабилизуется.

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев