Губернатор Александр Усс прокомментировал задержание Сергея Натарова

Губернатор Красноярского края заявил,

Задержание вице-спикера краевого ЗС Сергея Натарова прокомментировал губернатор края Александр Усс на пресс-конференции, посвященной итогам года. Глава региона подчеркнул, что знает о задержании вице-спикера ровно то, что опубликовано в информационном поле.

- Могу сказать, что мне неизвестно ничего, кроме того, что пишут СМИ. Не думаю, что задержание Натарова связано со стремлением бросить тень на губернатора Красноярского края. С Сергеем Васильевичем Натаровым я знаком очень давно. Нас связывали деловые отношения как председателя ЗС и депутата. Не думаю, что это дело имеет политическую окраску и следственные органы поставят точку в этом деле, как и должно быть.

Высказался глава региона и на тему возможной связи произошедшего с делом сына вице-спикера Антона Натарова, который ранее был его советником. Губернатор заявил, что предъявляемые тому обвинения никак не связаны с его работой в этом качестве.

- Да, Антон был моим советником, но те обвинения, которые ему предъявлялись, не связаны с его работой в качестве советника губернатора, а связаны с поставками угля и какими-то рекламными средствами, которые получили некоторые СМИ., - сказал Александр Усс. - Он работал советником, это факт, но на протяжении последних лет, что идет разбирательство, вопросов относительно его деятельности здесь никто не называл.

Фото:©пресс-служба правительства Красноярского края