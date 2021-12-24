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Инвестиции в развитие Красноярской железной дороги в 2021 году составят 31 млрд рублей

Главная Общество
Красноярск
14:01 24 Декабря 2021
финансы, железные дороги, инвестиции, модернизация
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Об этом сообщил начальник Красноярской железной дороги Алексей Туманин, выступая на сессии Законодательного Собрания Красноярского края в рамках специального парламентского часа, посвященного деятельности КрасЖД в регионе.

Он отметил, что в настоящее время на Красноярской магистрали идет масштабная модернизация инфраструктуры. Так, в 2021 году на завершающую стадию вышел инвестиционный проект «Комплексное развитие участка Междуреченск – Тайшет». Направление обеспечивает транспортную доступность районов и промышленных кластеров юга Красноярского края, а также Хакасии.

«Значительная часть годовых инвестиций – более 8 млрд руб. – направлена на стратегически значимый проект «Комплексное развитие участка Междуреченск – Тайшет». Участок является частью транзитного коридора Кузбасс – Дальний Восток. Проект входит в I этап программы по модернизации Восточного полигона БАМа и Транссиба. В 2021 году мы построили на этом направлении почти 30 км новых путей, 12 железнодорожных мостов. Провели реконструкцию 9 железнодорожных мостов. А всего за период реализации инвестпроекта с 2015 года введено в эксплуатацию 167 км вторых путей. Кроме того, были модернизированы крупные инфраструктурные объекты, такие как Козинский виадук, II Джебский тоннель. В результате пропускная способность участка Междуреченск – Тайшет увеличилась с 19 до 29 пар поездов в сутки», – рассказал Алексей Туманин.

По словам Алексея Туманина, Красноярская железная дорога последовательно реализует комплекс мер, направленных на улучшение транспортного обслуживания предприятий, организаций и населения Красноярского края. В то же время, есть общие задачи, которые требуют особых подходов.

«Сегодня половина всех, кто пользуется региональными электропоездами –  это пассажиры городских маршрутов Красноярска. Такой востребованности нам удалось добиться благодаря обновлению парка, строительству новых платформ, туристическим сервисам, экологичности проекта «Городская электричка». Вывести его на следующий уровень – а это открытие полноценного кольцевого движения – поможет включение программы развития железнодорожного пассажирского сообщения в пределах Красноярской агломерации в национальный проект «Экология». И здесь мы надеемся на поддержку депутатов и региональных властей», – подчеркнул Алексей Туманин.

Также начальник Красноярской железной дороги привлек внимание парламентариев к проблеме ДТП на железнодорожных переездах. Ее решению будет способствовать совместная работа в области реализации проектов строительства на территории региона путепроводов и развязок в разных уровнях.

Фото: КрасЖД
По материалам КрасЖД

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