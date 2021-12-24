Консолидированный бюджет Красноярского края на 2022-2024 годы превысит триллион рублей, заявил во время пресс-конференции, посвященной подведению итогов уходящего года, губернатор региона Александр Усс.

Глава региона отметил, что благодаря серьезной работе, проведенной властями на протяжении последних нескольких лет, 2021 год был самым успешным за новейшую историю края с точки зрения финансово-экономического результата.

- Благодаря этому регион получил масштабные сдвиги в экономике. Период 2017-2019 лет можно назвать годами инвестиционного запуска, - подчеркнул Александр Усс. – У нас появился комплексный инвестпроект «Енисейская Сибирь», в край поверили инвесторы. Мы получили поддержку президента и правительства России. В 2020 году были приняты законы о региональных инвестиционных проектах. Это дало старт региону в инвестиционном отношении. Сегодня можно с уверенностью говорить о красноярском ускорении. Запуск, старт и красноярское ускорение! По прогнозам, в следующую трехлетку, край может рассчитывать на получение дохода в триллион рублей.

Благоприятная финансовая ситуация позволит региону взять на себя сверхплановые затраты за счет поступления дополнительных доходов. В «губернаторскую трехлетку», в первую очередь, планируется увеличить вложения в реализацию социально значимых проектов и социальную сферу.

На сегодняшний день в Красноярском крае на здравоохранение, образование, меры соцподдержки ежегодно идет две трети расходов краевого бюджета. И каждый год край выполняет все свои социальные обязательства, включая новые. Например, такие, как выплаты детям войны, которые были введены в этом году по инициативе губернатора Александра Усса.

Подводя итоги, глава региона отметил, что в уходящем году Красноярский край значительно сократил госдолг - сейчас он составляет 60 с небольшим млрд рублей. И если в 2017 году доходы краевого бюджета составляли около 200 млрд рублей и госдолг – 104 млрд рублей, то в наступающем 2022 году доходы региона превысят уже 300 млрд рублей, а госдолг, по прогнозам, сократится ориентировочно до 50 млрд рублей.