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Красноярские спортсмены завоевали три медали всероссийских соревнований

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Красноярск
14:45 24 Декабря 2021
турнир, красноярск, спорт, общество
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Спортсмены Красноярского края смогли завоевать три медали всероссийских соревнований по киокусинкай (группа дисциплин «кёкусин») среди юношей в возрасте 14-15 лет. Турнир проходил в Новосибирске, и в нем пряли участие 255 спортсменов из 15 регионов России.

Серебряным призером стал красноярец Артур Саньков. Он выступал в весовой категории свыше 65 кг. Вторым серебряным призером стал Владислав Сысоев, выступавший в весе до 65 кг. Бронзу смог взять Роман Чириков в категории до 50 кг. Наши спортсмены получили сертификаты, подтверждающие стилевую квалификацию. Сертификат на 2-й Дан был вручен семпаю Роману Голубеву (г. Минусинск), сертификат на 5-й Дан – шихану Александру Бревнову (г. Минусинск). 

Фото: ©kraysport

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