90 стихийных свалок ликвидировали в Свердловском районе

В Свердловском районе подвели итоги по ликвидации несанкционированных свалок. За 2021 год администрация района заключила четыре муниципальных контракта на вывоз мусора на общую сумму 8,4 млн рублей.

Большое количество мусора было обнаружено по адресам : ул. Графитная - ул. Прибойная, ул. Судостроительная, 27д, ул. Базайская, 359, ул. Электриков, 118, ул. Судостроительная, 113-117 и по дороге в СНТ «Заря». В 2022 году уже запланированы к ликвидации около 30 свалок.

Антон Дияглев, руководитель администрации Свердловского района, рассказал, что в этом году по сравнению с прошлым количество несанкционированных свалок возросло, соответственно возрос и объем вывезенного мусора. Если в прошлом году с территории района было вывезено 5 898 м3 мусора, то в этом почти 14 000 м3.

Напомним, что за организацию несанкционированной свалки предусмотрено административное наказание в виде штрафа: физическим лицам от 1 до 4 тысяч рублей, в случае повторного нарушения – до 5 тысяч рублей, юридическим лицам от 30 до 200 тысяч рублей.

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