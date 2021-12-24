В общественном транспорте Красноярска появились оригинальные поздравления с Новым годом

В общественном транспорте Красноярска появились первые новогодние украшения. Декоративные элементы выглядят как шары на елку только деревянные и на каждом написано пожелание. Всего было сделано и развешано 750 таких табличек. Сегодня волонтёры украсили троллейбусы маршрутов № 4, 6, 7, 13.

​Кондуктор одного из троллейбусов Ольга Семёнова, поделилась, что пассажиры очень радуются, когда видят такое украшение и у них сразу же поднимается новогоднее настроение.

Всего во время разработки шаров было предложено пять вариантов поздравительных табличек. Этим занимались волонтеры проекта «Доброходы» молодёжного ИТ-центра. Сейчас вы можете увидеть итоговый вариант, на котором написаны пожелания, отобранные создателями в ходе конкурса на лучшее поздравление с Новым годом.

Куратор проекта Евгения Лаевская, рассказала, что это уже традиция украшать салоны городских автобусов милыми деревянными табличками.

Напомним, что подобные таблички уже появлялись в салонах общественного транспорта. Однако в прошлый раз на них было не поздравление, призыв быть вежливыми по отношению друг к другу и рекомендующие соблюдать меры профилактики распространения коронавирусной инфекции.

Фото: ©admkrsk