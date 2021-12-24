Сергей Веневцев возглавил общественный совет при министерстве спорта края

Новый состав Общественного совета при министерстве спорта Красноярского края сформирован на этой неделе. На заседании также огласили председателя Общественного советы, которым стал директор красноярского колледжа олимпийского резерва Сергей Иванович Веневцев. Его заместителями назначены руководитель краевой детско-юношеской спортивной школы Владимир Александрович Чудаев и заместитель директора Академии летних видов спорта, президент федерации плавания Красноярского края Дмитрий Дмитриевич Похабов. Ответственным секретарем совета была избрана руководитель красноярской региональной общественной организации родителей по защите прав детей с ограниченными возможностями «Открытые сердца» Елена Степановна Нига.

На встрече первый заместитель министра спорта Красноярского края Роман Сотников поздравил всех присутствующих с началом работы в обновленном составе совета и пожелал плодотворной и конструктивной работы.

Также подчеркнем, что в новый состав Общественного совета вошёл 21 человек.

Фото: ©kraysport