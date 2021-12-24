Жительница Ачинска напала на пенсионерку и пыталась украсть у нее сумку

В отделение уголовного розыска МО МВД России «Ачинский» обратилась 73-летняя женщина с заявлением на жительницу Ачинска, которая напала на нее с духами и ножом.

По словам пенсионерки, она шла по улице вечером в магазин, когда на нее напала неизвестная. Нападавшая брызнула в глаза потерпевшей едкую жидкость, а после хотела похитить сумку. Как только женщина начала сопротивляться злоумышленница достала нож и попыталась срезать ручки сумки. Пенсионерка начала кричать, в это время на балкон вышел мужчина и спугнул нападавшую, которая скрылась с места преступления ни с чем.

Сотрудники уголовного-розыска за несколько часов установили личность нападавшей и ее местонахождение. Полицейские сразу же задержали ее и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Как оказалось основная цель нападение - отсутствие работы у женщина.

В настоящее время в отношении злоумышленницы следственным отделом МО МВД России «Ачинский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного розыска Российской Федерации «Разбой». Санкция предполагает максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Фото: ©РИА новости / Илья Питалев