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-13 градусов будет в Красноярске на выходных

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Красноярск
12:05 24 Декабря 2021
красноярск, погода
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На выходных В Красноярске потеплеет. По прогнозам синоптиков, в субботу ожидается -13 градусов, в воскресенье -14 и пойдёт снег. 

В пятницу ожидается -18. По ночам будет холодать до -21 градуса.

Напомним, что мы выпустили интерактивную карту с самыми красивыми ёлками Красноярска. Смотрите, планируйте свои поездки и делитесь впечатлениями с нашими читателями. Присылать свои новогодние фотографии можно в директ социальных сетей Sibnovosti.ru или отмечать нас в публикациях: "ВКонтакте""Одноклассники" и Instagram.

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

 
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