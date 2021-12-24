-13 градусов будет в Красноярске на выходных

На выходных В Красноярске потеплеет. По прогнозам синоптиков, в субботу ожидается -13 градусов, в воскресенье -14 и пойдёт снег.

В пятницу ожидается -18. По ночам будет холодать до -21 градуса.

Напомним, что мы выпустили интерактивную карту с самыми красивыми ёлками Красноярска. Смотрите, планируйте свои поездки и делитесь впечатлениями с нашими читателями. Присылать свои новогодние фотографии можно в директ социальных сетей Sibnovosti.ru или отмечать нас в публикациях: "ВКонтакте", "Одноклассники" и Instagram.

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова