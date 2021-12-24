Одаренных детей в области спорта, культуры и образования наградили в Красноярске

Ежегодное предновогоднее награждение одаренных детей в области спорта, культуры и образования прошло 23 декабря в Красноярске. Детям, которые добились высоких результатов в определенной области, вручили награды и благодарственные письма от Губернатора Красноярского края. Всего наградили 15 человек.

Среди награжденных были также и спортсмены этапов юниорского Кубка мира по санному спорту София Мазур и Эдуард Александров, победительница первенства России по фристайлу Кира Родикова, победитель первенства России по сноуборду Михаил Пнёв и победительница в лыжных гонках среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата всероссийской Спартакиады Надежда Руденко.

По словам и.о. министра спорта Красноярского края Романа Сотникова, в нашем регионе более 50 тысяч детей занимаются физкультурой и спортом.

Также были награждены дети, добившиеся высоких результатов в области образования. Среди них были призер всероссийского конкурса исследовательских работ «Отечество» Дарья Ботвич, призер детского конкурса научно-исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науке» Даниил Вунш, победитель всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» Всеволод Кокорин, призер университетской олимпиады школьников «Бельчонок» Виктор Муляр и призер международных соревнований «Интернет-карусель» Василий Рябчун.

Заместитель министра образования Красноярского края Александр Молодкин, отдельно поблагодарил родителей одаренных детей.

В сфере культуры награды получили призер общероссийского конкурса «Молодые дарования России» Александра Козлова, победительница межрегионального конкурса ансамблевой и оркестровой музыки Алиса Кадушкина, победительница конкурса юных исполнителей сочинений композиторов Красноярья Владислава Пикина, обладатель Гран-при регионального конкурса сольной и ансамблевой музыки Александр Филатов и призер всероссийского конкурса детского творчества «Моя Россия» Дарья Есякова.

Министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов, подчеркнул, что награждают тех, кто своими успехами и достижениями вызывает уважение не только у своих сверстников, но и у взрослых.

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