В авиационный полк Красноярского края доставили 5 новых истребителей-перехватчиков

В Красноярск прибыли пять истребителей-перехватчиков для авиационного полка Центрального военного округа. МиГ-31БМ собрали на авиастроительном заводе Нижнего Новгорода. Обновлённая авионика и технические узлы улучшили их тактические характеристики.

Самолёты этого класса используют для перехвата и уничтожения воздушных целей на малых, средних и больших высотах в простых и сложных метеоусловиях. Они находят цели на расстоянии до 320 км и наводят на них наземные средства противовоздушной обороны и другие истребители благодаря бортовой радиолокационной станцией «Заслон-М».

Фото: mil.ru