Пожарные-спасатели прошли учения в железногорском Центре досуга

В Железногорске в Центре досуга развернулась настоящая пожарно-спасательная операция.

По замыслу учений пожар произошел на сцене камерного зала в результате нарушения правил эксплуатации осветительных приборов. После сработала сигнализация и на место сразу же выехали железногорские пожарные. Когда экипаж прибыл, уже началась эвакуация людей, а из воздуховодов на крыше шел густой черный дым. Все здание было задымлено. Площадь пожара составляла 203 квадратных метра. Большая часть сотрудников Центра смогла эвакуироваться самостоятельно, однако внутри могли находиться еще люди.

На месте был организован штаб пожаротушения, сформированы 6 звеньев газодымозащитной службы. Первоначальные действия прибывающих сил и средств были направлены на поиск, спасение людей и тушение пожара.

По словам начальника ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» полковника внутренней службы Владимира Дерышева, при тушении такого объекта основная сложность заключается в необычности планировки и большом количестве людей в здании. Также на площади около центра установлен ледовый городок, который усложнил условия для подъезда, установки пожарной техники и действий личного состава. Всего в данных учениях было задействовано 7 единиц техники и 48 человек личного состава.

Напомним, что пожарно-тактические учения проводятся на различных объектах ЗАТО ежемесячно согласно годовому плану.

Фото: ©МЧС России главное управление по Красноярскому краю