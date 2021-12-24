Администрация Красноярска перенесла открытие нового моста у БКЗ

Открытие нового пешеходного моста у БКЗ перенесли на неизвестный срок. Изначально, церемония должна была пройти 24 декабря. О причинах не сообщается, но, как следует из сообщения, мост полностью готов.

Ранее участок Площади мира с Большим залом филармонии и Музейный центр «Площадь Мира» уже были связаны мостом, но его снесли из-за обветшалости. Из-за этого отдыхающим приходится делать большой круг, чтобы попасть из одного места в другое.

В 2020 году было решено построить новый мост. За лето рабочие собрали конструкцию. Это второй вантовый прогулочный мост в Красноярске, его длина составляет почти 72 метра, ширина – 6 метров. Его украсили гербом города.