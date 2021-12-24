24 декабря
Красноярск
погода -21 °C
73.36
 
€ 83.12
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Администрация Красноярска перенесла открытие нового моста у БКЗ

Главная Общество
Красноярск
10:55 24 Декабря 2021
мост, красноярск
Фотография © admkrsk.ru
версия для печати Ico_print

Открытие нового пешеходного моста у БКЗ перенесли на неизвестный срок. Изначально, церемония должна была пройти 24 декабря. О причинах не сообщается, но, как следует из сообщения, мост полностью готов. 

Ранее участок Площади мира с Большим залом филармонии и Музейный центр «Площадь Мира» уже были связаны мостом, но его снесли из-за обветшалости. Из-за этого отдыхающим приходится делать большой круг, чтобы попасть из одного места в другое.

В 2020 году было решено построить новый мост. За лето рабочие собрали конструкцию. Это второй вантовый прогулочный мост в Красноярске, его длина составляет почти 72 метра, ширина – 6 метров. Его украсили гербом города.

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Инвестиции в развитие Красноярской железной дороги в 2021 году составят 31 млрд рублей

Инвестиции в развитие Красноярской железной дороги в 2021 году составят 31 млрд рублей

24 Декабря 2021 г.
Об этом сообщил начальник Красноярской железной дороги Алексей Туманин
Новости Красноярска: Консолидированный бюджет Красноярского края на 2022-2024 годы превысит триллион рублей

Консолидированный бюджет Красноярского края на 2022-2024 годы превысит триллион рублей

24 Декабря 2021 г.
Об этом рассказал губернатор края Александр Усс на пресс-конференции
Новости Красноярска: 90 стихийных свалок ликвидировали в Свердловском районе

90 стихийных свалок ликвидировали в Свердловском районе

24 Декабря 2021 г.
С территории района было вывезено 14 000 м3 мусора
Новости Красноярска: В общественном транспорте Красноярска появились оригинальные поздравления с Новым годом

В общественном транспорте Красноярска появились оригинальные поздравления с Новым годом

24 Декабря 2021 г.
Волонтёры украсили транспорт самодельными деревянными шарами
Новости Красноярска: Сергей Веневцев возглавил общественный совет при министерстве спорта края

Сергей Веневцев возглавил общественный совет при министерстве спорта края

24 Декабря 2021 г.
Он является членом Совета Гражданской ассамблеи Красноярского края
Новости Красноярска: Жительница Ачинска напала на пенсионерку и пыталась украсть у нее сумку

Жительница Ачинска напала на пенсионерку и пыталась украсть у нее сумку

24 Декабря 2021 г.
Обвиняемая брызнула в глаза потерпевшей духи
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: На двух перекрестках Красноярска изменятся схемы движения

На двух перекрестках Красноярска изменятся схемы движения

21 Декабря 2021 г.
Такое решение принято на основании данных мониторинга интенсивности движения
Новости Красноярска: В Красноярске осудили преступника, изнасиловавшего и убившего студентку СФУ 12 лет назад

В Красноярске осудили преступника, изнасиловавшего и убившего студентку СФУ 12 лет назад

23 Декабря 2021 г.
Краевой суд Красноярска вынес приговор насильнику и убийце студентки СФУ. Всё произошло в 2009 году, но отправит...
Новости Красноярска: Гипермаркет в Томске сожгли без объяснения причин

Гипермаркет в Томске сожгли без объяснения причин

22 Декабря 2021 г.
Магазин поджог рабочий
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru