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Игарский жеребец прилетел в Дивногорск

Главная Общество
Красноярск
10:25 24 Декабря 2021
животные, красноярск, общество
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В Дивногорск прибыл конь из Иргаков по имени Иго-го. Он стал первым в своем роде в Красноярском крае, кто летал на самолете. Для комфортной перевозки в грузовом самолете для Иго-го был оборудован транспортировочный бокс, который был необходим для фиксации коня во время перелёта. 

По словам руководителя конно-спортивного клуба, ветеринара, сопровождавшего Иго-го, Татьяны Николаевны, коня в ближайшие дни ждет длительное лечение и операция застарелой травмы ноги, из-за которой у него есть незаживающие раны. Также конь станет первым постояльцем приюта для лошадей, который будет организован работниками конно-спортивного клуба специально для нового жильца, и для других неприкаянных лошадок. Такой приют в Красноярском крае станет уникальным, ведь раньше такого еще не было. 

Напомним, что Иго-го остался на улице после ликвидации местного совхоза недалеко от Игарки. Первое время коня подкармливали местные жители, а затем рассказали о нём в соцсетях. Огласка в интернете помогла коню обрести новый дом.

Фото: ©РИА новости / Константин Михальчевский 

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