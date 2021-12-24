Игарский жеребец прилетел в Дивногорск

В Дивногорск прибыл конь из Иргаков по имени Иго-го. Он стал первым в своем роде в Красноярском крае, кто летал на самолете. Для комфортной перевозки в грузовом самолете для Иго-го был оборудован транспортировочный бокс, который был необходим для фиксации коня во время перелёта.

По словам руководителя конно-спортивного клуба, ветеринара, сопровождавшего Иго-го, Татьяны Николаевны, коня в ближайшие дни ждет длительное лечение и операция застарелой травмы ноги, из-за которой у него есть незаживающие раны. Также конь станет первым постояльцем приюта для лошадей, который будет организован работниками конно-спортивного клуба специально для нового жильца, и для других неприкаянных лошадок. Такой приют в Красноярском крае станет уникальным, ведь раньше такого еще не было.

Напомним, что Иго-го остался на улице после ликвидации местного совхоза недалеко от Игарки. Первое время коня подкармливали местные жители, а затем рассказали о нём в соцсетях. Огласка в интернете помогла коню обрести новый дом.

Фото: ©РИА новости / Константин Михальчевский