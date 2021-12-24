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16-летний подросток из Красноярска получил протезы рук в клинике Санкт-Петербурга

Главная Общество
Красноярск
10:15 24 Декабря 2021
подросток, красноярск, операция
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Подростку из Красноярска Денису Цугленку установили новые протезы рук. Сейчас 16-летний мальчик учится их использовать в быту. 

Подготовительные операции прошли в клинике Санкт-Петербурга, а деньги на них выделили из резервного фонда краевого правительства по личному указу губернатора Александра Усса. Денис остался без рук в 2015 году после удара током. 

Помощь ребенку оказали из резервного фонда краевого правительства. Губернатор Александр Усс поручил выделить мальчику и его родителям свыше 4 миллионов рублей. На эти деньги удалось закрыть кредит, купить мальчику компьютер и начать подготовку к операции.

Сейчас у Дениса есть собственный YouTube-канал. На нём он обозревал компьютерные игры и зарабатывал на стримах. 

Как отметили петербургские врачи, случай мальчика был нестандартным. За 40 лет – это первый случай, когда удалось установить протезы, сочетающие специальную технику и управление с помощью импульса.

Сейчас Денис Цугленок учится в Аэрокосмическом колледже Сибирского государственного университета имени академика М.Ф. Решетнева на специальности «экономика и бухгалтерский учет».

Фото:  НКК

Общество / НОВОСТИ
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