16-летний подросток из Красноярска получил протезы рук в клинике Санкт-Петербурга

Подростку из Красноярска Денису Цугленку установили новые протезы рук. Сейчас 16-летний мальчик учится их использовать в быту.

Подготовительные операции прошли в клинике Санкт-Петербурга, а деньги на них выделили из резервного фонда краевого правительства по личному указу губернатора Александра Усса. Денис остался без рук в 2015 году после удара током.

Помощь ребенку оказали из резервного фонда краевого правительства. Губернатор Александр Усс поручил выделить мальчику и его родителям свыше 4 миллионов рублей. На эти деньги удалось закрыть кредит, купить мальчику компьютер и начать подготовку к операции.

Сейчас у Дениса есть собственный YouTube-канал. На нём он обозревал компьютерные игры и зарабатывал на стримах.

Как отметили петербургские врачи, случай мальчика был нестандартным. За 40 лет – это первый случай, когда удалось установить протезы, сочетающие специальную технику и управление с помощью импульса.

Сейчас Денис Цугленок учится в Аэрокосмическом колледже Сибирского государственного университета имени академика М.Ф. Решетнева на специальности «экономика и бухгалтерский учет».

Фото: НКК