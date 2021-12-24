Аферисты из Красноярска предстанут перед судом

Следователи МВД России по Красноярскому краю закончили расследование уголовного дела в отношении двух местных, обвиняемых в 36 мошенничествах на сумму более чем 900 тысяч рублей.

Из расследования полицейских стало известно, что обвиняемые в 2019 году разработали план "как стать богатыми". Они совершали размен денег в торговых организациях Красноярского края, Республики Хакасия и города Томска.

План злоумышленников заключался в том, что один из мужчин обращался к сотрудникам магазинов с просьбой разменять мелкие купюры на крупные. Граждане, получая сумму необходимую к размену, не досчитывались 100 или 50 рублей и возвращали деньги для повторного пересчёта.

Основа плана заключалась в ловкости рук. Злоумышленник делал вид, что добавляет банкноты, подгибал часть купюр, незаметно вытаскивая их из общей стопки, и возвращал разменщику неполную сумму. Его напарник в это время отвлекал продавцов разговорами, чтобы те не пересчитывали полученные деньги, пока сообщник мог скрыться с места преступления.

На данный момент один из обвиняемых находится под стражей, второй – под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: ©РИА новости / Алексей Мальгавко