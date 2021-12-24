Клуб в колледже олимпийского резерва занял II место во Всероссийском конкурсе

Участники физкультурно-спортивного клуба при Красноярском колледже олимпийского резерва стали серебряными призерами на Всероссийском конкурсе.

Клуб был создан в апреле этого года, и в него сразу же вступили около 80% работников колледжа. На данный момент в клубе 168 участников, и все они занимаются спортом в свободное от работы время.

В организации есть множество различных направлений: кёрлинг, волейбол, фитнес-тренировки или большой теннис. Занятия проводятся на спортивных объектах, находящихся в управлении колледжа. Также благодаря поддержке «Трудовых резервов» работники колледжа могут заниматься в фитнес-центрах со скидкой или за счёт предприятия, а также закупить необходимое спортивное оборудование.

Показателем спортивной подготовки стало участие работников в спартакиаде трудовых коллективов Центрального района «Здоровье-2021». В 2021 году в ней приняли участие 11 команд. В 10 видах спорта соревновались 550 человек, победителем в командном зачёте также стал Красноярский колледж олимпийского резерва.

По словам руководителя администрации Центрального района Вадима Войцеховского, спортивные традиции в районе всегда были очень сильны, поэтому создание клубов при организациях – следующий логичный шаг в этом направлении.

Фото: ©РИА новости / Александр Кряжев