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Клуб в колледже олимпийского резерва занял II место во Всероссийском конкурсе

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Красноярск
09:35 24 Декабря 2021
общество, спорт, красноярск
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Участники физкультурно-спортивного клуба при Красноярском колледже олимпийского резерва стали серебряными призерами на Всероссийском конкурсе.

Клуб был создан  в апреле этого года, и в него сразу же вступили около 80% работников колледжа. На данный момент в клубе 168 участников, и все они занимаются спортом в свободное от работы время. 

В организации есть множество различных направлений: кёрлинг, волейбол, фитнес-тренировки или большой теннис. Занятия проводятся на спортивных объектах, находящихся в управлении колледжа. Также благодаря поддержке «Трудовых резервов» работники колледжа могут заниматься в фитнес-центрах со скидкой или за счёт предприятия, а также закупить необходимое спортивное оборудование.

Показателем спортивной подготовки стало участие работников в спартакиаде трудовых коллективов Центрального района «Здоровье-2021». В 2021 году в ней приняли участие 11 команд. В 10 видах спорта соревновались 550 человек, победителем в командном зачёте также стал Красноярский колледж олимпийского резерва.

По словам руководителя администрации Центрального района Вадима Войцеховского, спортивные традиции в районе всегда были очень сильны, поэтому создание клубов при организациях – следующий логичный шаг в этом направлении. 

Фото: ©РИА новости / Александр Кряжев

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