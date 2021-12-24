В Красноярском крае приняли закон об агрокомплексе

В Красноярске прошла сессия Законодательного Собрания Красноярского края в двух чтениях, на которой приняли изменения в законе «О государственной поддержке агропромышленного комплекса края и развития сельских территорий края».

Все изменения, рассмотренные на встрече, направлены на обеспечение роста производства картофеля и овощей в крае. По словам Ларисы Белецкой, замминистра сельского хозяйства и торговли, с 2022 года региональные картофелеводы и овощеводы смогут компенсировать 50% затрат, но не более 20 млн рублей в год, на приобретение сельхозтехники и оборудования.

Также в крае продолжается племенная работа. Организации по племенному животноводству смогут возместить затраты на покупку лабораторного оборудования для трансплантации эмбрионов сельхозживотных. Лариса Белецкая, также подчеркнула, что наличие в крае собственного банка эмбрионов от высокопродуктивных коров позволит получить стада с определенными параметрами.

Помимо этого нововведения коснулись поддержки для оплаты первоначального лизингового взноса, произведенного с 1 января будущего года, на сельхозтехнику и оборудование. Теперь размер госпомощи будет рассчитываться исходя из объема посевной площади.

На сессии также обсудили расширение целевого использование кредитов на срок до 15 лет.

Общая сумма, выделенная на поддержку агропромышленного комплекса Красноярского края в 2022 году, составила около 6,9 млрд рублей. Большая часть из этих денег, 5,6 млрд рублей, будут выделены из краевого бюджета.

Фото: ©РИА новости / Алексей Дружинин