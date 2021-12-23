В Красноярске осудили преступника, изнасиловавшего и убившего студентку СФУ 12 лет назад

Краевой суд Красноярска вынес приговор насильнику и убийце студенты СФУ. Всё произошло в 2009 году, но отправить мужчину в колонию удалось только 12 лет спустя.

Девушку нашли мертвой в гаражном массиве на проспекте Свободном 22 апреля 2009 года. Подруги погибшей рассказали, что видели, как она садилась в авто к мужчине поздно вечером и описали его внешность. Им оказался Владимир Гафаров.

Следователям мужчина рассказал, что после ссоры с женой и употребления наркотиков катался по городу, когда встретил группу девушек. Одна из них попросила подвезти ее до общежития. Преступник согласился, но завез девушку на место преступления, где изнасиловал и задушил ремнем автомобиля.

В 2010 году злоумышленник попросил судить его судом присяжных, и тот признал его невиновным. После этого Гафаров скрылся. Его объявили в розыск и задержали в 2019 году.

Второй суд признал его виновным. Преступник получил 21 год лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу. Гафаров свою вину не признал.

Фото: НКК