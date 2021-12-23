На юге Красноярского края засняли пару выдр на рыбалке

В национальном парке "Шушенский бор" на юге Красноярского края засняли рыбалку двух речных выдр. Автор фото Сергей Чумаков рассказал в посте к фотографиям, что зверьки находились под водой 15 секунд, а затем выныривали с добычей.

«Обычно в этом месте редко встречают этих зверьков, но сегодня я заметил целую пару. Я спрятался за ивами, растущими на берегу и приблизился максимально близко. Выдры поочерёдно выныривали из воды. Когда они заныривали, мне удавалось делать секундные перебежки, приближаясь к воде. Далее, теперь уже на карачках или местами вовсе ползком, прячась за небольшие куртинки сухой травы, „вышел“ на хорошую видимость и сделал первую серию снимков», – рассказал автор фото.

Большую часть времени выдры проводят в воде, где чувствую себя в безопасности. Плотный мех позволяет им не промокать.

«Я устроился за небольшой корягой и сделал несколько снимков. Выдры очень чутко реагируют на щелчок затвора фотокамеры, но идущий плотный снег немного заглушал звук, прежде чем зверьки одновременно нырнули. Больше я их не увидел», – рассказал фотограф.

Фото: © Сергей Чумаков