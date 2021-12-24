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В Красноярске откроется центр для желающих трудоустроиться в «Норникель»

Главная Общество
Красноярск
09:00 24 Декабря 2021
красноярск
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Уже в начале следующего года в Красноярске заработает так называемый имиджевый центр «Норникеля» или по-другому – центр подбора персонала. Это площадка, где желающим трудоустроиться в крупную горно-металлургическую компанию расскажут об имеющихся вакансиях и условиях приема на работу. Об открытии центра в интервью сообщил старший вице- президент «Норникеля» - руководитель Норильского дивизиона Николай Уткин.

«Такой центр уже создан в Норильске, и больше двух тысяч человек с конца июля пришли к нам как соискатели. Но на этом мы историю не остановили. На данный момент мы заключаем договоры и с января месяца открываем подобные центры в городе Орск Оренбургской области, Уфе, Екатеринбурге, Красноярске», - сказал Уткин.

Вице-президент «Норникеля» подчеркнул, что количество вакансий на предприятиях компании растет. Например, на 1,5 тысячи рабочих мест стало больше только в одном «Норильскникельремонте», что объясняется масштабными проектами «Норникеля», связанными со строительством. В частности, компания реализует крупнейшую «Серную программу» на Надеждинском металлургическом заводе. По словам Николая Уткина, на площадке уже работает порядка двух тысяч человек, и эта цифра вырастет в два раза в 2022 году.

Ранее сообщалось, что в связи с реализацией комплексного плана развития Норильска и реновации города в следующем году планируется создать в общей сложности 14 тыс. дополнительных рабочих мест. Помимо этого, компания реализует проекты по увеличению добычи, расширению перерабатывающих мощностей и модернизации энергетической инфраструктуры. Все эти планы потребуют привлечения специалистов уже в ближайшие годы. «Нам важен прием персонала, и компания поменяла полностью подходы к этому вопросу. У нас есть сайты, где можно ознакомиться с вакансиями и подать заявки. Но мне кажется, то, что мы открыли дополнительно такой центр, куда любой человек может прийти и быстро ознакомиться с нашими условиями, это тоже отлично сработало. Ему расскажут про компанию, про социальный пакет, про возможный карьерный рост и про то, что у нас не только много интересной работы, но и различных проектов, начиная от спорта, самодеятельности и заканчивая волонтерством. То есть сегодня работник может состояться и как профессионал, и как всесторонне развитая и творческая личность, что немаловажно», - добавил руководитель Норильского дивизиона.

В интервью Николай Уткин также рассказал о повышении заработной платы на предприятиях. «Норникеля» в Красноярском крае на 20% с 1 января и выплате работникам 13-й заработной платы. Отдельной темой стало открытие по инициативе компании медицинских центров для сотрудников и членов их семей. Один такой центр уже работает в Норильске, еще четыре планируется открыть в скором будущем. Кроме этого, вице-президент сообщил о проектах «Норникеля», связанных с цифровизацией рудников, мониторингом выбросов и состояния вечной мерзлоты.

Общество / НОВОСТИ
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