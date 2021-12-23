Сотрудники ГИБДД проверили у школьников знания ПДД

В преддверии зимних каникул сотрудники ГИБДД совместно с участниками "родительского патруля" проверили проверку знаний ПДД у школьников из школ Железнодорожного района.

Сотрудники Госавтоинспекции вместе с неравнодушными родителями проверяли прилегающую территорию одной из школ и объясняли, в какие «дорожные ловушки» можно попасть во время прогулок, напоминали ученикам и родителям правила безопасного перехода проезжей части. Сотрудники также акцентировали внимание на принципах действия световозвращающих элементов.

Инспекторы ГИБДД заметили, что большинство школьников имеют на верхней одежде или рюкзаках специальные элементы. Ребятам, у которых отсутствовали «маячки безопасности», организаторы подарили брелоки, которые школьники повещали на рюкзаках.

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