В Шушенском модернизировали библиотеку

Обновленная библиотека им. Крупской открылась в поселке Шушенское. На модернизацию здания было потрачено 10 млн рублей из федерального бюджете в рамках национального проекта "Культура". Все средства были направлены исключительно на ремонт, техническое оборудование и обеспечение доступа к информационным ресурсам, а также на новую литературу. Основная цель модернизации - создание открытого и привлекательного пространства для всех жителей поселка.

По словам министра культуры края, во время обновления они решили отказаться от разделения на абонемент и читальный зал. В улучшенной библиотеке появились новые залы с функциональным интерьером: стеклянные перегородки, открытые окна, мобильная мебель, которая позволяет трансформировать пространство с учётом целей и назначения, подстраиваясь под интересы и потребности читателей.

В библиотеке откроются новые программы и проекты: площадка для творчества и самореализации «Креативная среда», интеллектуально-досуговая студия «ИнтелPRO», «Нескучные уроки» с мероприятиями по разным темам и многое другое.

Напомним, за три года реализации проекта "Культура" в крае отремонтировали 13 библиотек.

Фото: ©РИА новости / Михаил Воскресенский