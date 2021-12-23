В Красноярском крае за сутки от коронавируса скончались 39 человек

За сутки от коронавируса погибли 38 человек. Всего же с начала пандемии – 8 322.

Подтверждённых диагнозов на 23 декабря – 601. С начала пандемии – 168 128.

Вылечили 152 434 человека (+ 623 за сутки).

Под медицинским наблюдением находятся 48 719 жителей Красноярского края (+ 3 196 за сутки), снят с медицинского учёта 4 161 человек.

Ранее Sibnovosti.ru сообщали о том, что в начале 2022 года в Красноярском крае начнётся вакцинация подростков в возрасте от 12 до 17 лет.

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев