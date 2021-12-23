В Красноярске пройдет турнир «Огни большого города»

Российский турнир по спортивному танцу «Огни большого города» пройдет в столице края. Лучшие танцевальные дуэты страны выйдут на паркет Дворца спорта имени Ивана Ярыгина.

Всего в турнире примут участие более 1000 спортсменов. Соревнования пройдут в двух направлениях европейская и латиноамериканская программа. Первыми в танцевальную борьбу за награды турнира вступят детские пары.

Напомним, что турнир "Огни большого города" в настоящее время единственное за Уралом событие танцевального спорта такого высокого уровня и является одним из знаковых событий культурной и спортивной жизни Красноярского края. Также уровень организации Турнира ежегодно получает высокую оценку Международной Федерации спортивных танцев WDSF, Российской федерации спортивных танцев и Администрации Красноярского края.

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