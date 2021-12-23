Топ 10 событий в компании En+ Group в 2021 году

Компания En+ Group, основанная промышленником Олегом Дерипаска, назвала главные события 2021 года.

В первую очередь, это стратегические изменения в бизнесе, экологические программы, социальные проекты и новые технологии в отрасли. Обо всём по порядку:

Выделение высокоуглеродных активов

Совет директоров En+ поддержал компанию РУСАЛ в решении трансформировать, свою бизнес-модель и выделить высокоуглеродные активы в новый бренд ALLOW.

AL+ сосредоточится на достижении углеродной нейтральности и развитии нового бренда для продукции, выпущенной с использованием технологии инертного анода (AL+). В свою очередь «Новая Компания» за счет привлечения финансовых ресурсов сфокусируется на снижении воздействия на окружающую среду: модернизации своих активов с целью сокращения выбросов парниковых газов и обеспечения дальнейшего развития с применением инновационных технологий.

Стратегия углеродной нейтральности

В январе 2021 года En+ Group достичь нулевого баланса выбросов парниковых газов к 2050 году. Важная часть этой стратегии – программа модернизации ГЭС Ангаро-Енисейского каскада «Новая энергия». Программа ведется с 2007 года и предполагает масштабную реконструкцию и замену основного оборудования на крупнейших ГЭС Компании, расположенных в Сибири: Красноярской, Братской, Иркутской и Усть-Илимской. В 2021 году в рамках программы на Иркутской ГЭС ввели в эксплуатацию новый гидроагрегат №2, на Братской ГЭС установили новое рабочее колесо на гидроагрегате №3, а на Красноярской ГЭС заменили и ввели в эксплуатацию трансформатор 4Т.

Революционная технология «Инертный анод»

Компания металлургического сегмента En+ Group стала производителем алюминия с самым низким «углеродным следом» – менее 0,01 тонны эквивалента CO2 на тонну металла.

Для этого Красноярский алюминиевый завод использовал совершенно новую технологию инертного анода. Суточная производительность нового электролизера с инертными анодами составляет около 1 тонны алюминия при силе тока 140 тысяч Ампер. Использование инертного анода предусматривает замену классических углеродных анодов с использованием инертных, нерасходуемых материалов – керамики или сплавов, тем самым значительно сокращая количество выбросов в процессе плавления.

«Зеленые» сертификаты

Компания En+ Group выпустила свыше миллиона международных сертификатов возобновляемой энергии. Они соответствуют объемам электрической энергии, произведенной компаниями, входящими в Группу. Данные сертификаты подтверждают, что произведенная энергия гарантированно отвечает всемирно признанным «зеленым» стандартам, таким как GHGP, CDP и RE100. En+ Group участвует в выпуске с декабря 2020 года, и за это время успела получить статус Participant, который дает право не только продавать сертификаты I-REC, но и погашать их.

Защита Байкала

En+ Group стала партнером проекта ВЭБ.РФ по комплексному развитию города Байкальска. Партнерство предусматривает размещение на бывшей промышленной площадке «БЦБК» Международного центра водных ресурсов, который станет современной базой для научных исследований, образовательных и волонтерских проектов. Мощности лаборатории, создаваемой для научных исследований, могут быть востребованы в регионе и иметь не только потенциал коммерческого использования, но и быть задействованы организациями, работающими на Байкале по экологическим грантам компании.

Экологический транспорт

En+ Group открыла пять новых электрозаправочных станций в Иркутской области – в Иркутске, Ангарске и Култуке. Быстрая зарядка предполагает заполнение 80% емкости аккумулятора за 20 минут. Доступ на все станции En+ Group и поддержка клиентов осуществляются круглосуточно. За 10 месяцев эксплуатации зарядкой электромобилей воспользовались уже более 700 пользователей.

Строительство центрального офиса на Цесовской набережной в Иркутске

После принятия решения о переезде головного офиса En+ Group в Иркутск, компания приступила к строительству там нового бизнес-центра. Он расположится на Цесовской набережной в Иркутске и будет включать в себя офисное пространство, зону кафе и ресторана, а также фитнес-зал и медицинский кабинет. Помимо бизнес-центра концепция развития территории города включает в себя строительство набережной с прогулочными зонами и велодорожками, строительство инженерно-сетевых и архитектурных объектов, а также жилого квартала. Общий объем инвестиций в проект со стороны компании может составить порядка 10 млрд рублей.

Поддержка молодежи

Компания запустила собственную стипендиальную программу для студентов профильных вузов и ссузов определенных специальностей. Среди них – энергетика, металлургия, химия, теплоэнергетика и теплохимия и др. Максимальный размер стипендии – 25 тыс. руб. в месяц. Количество квот на стипендии по регионам, уровням образования и направлениям подготовки определяется ежегодно.

Алюминий как искусство

В рамках Лондонского фестиваля дизайна En+ Group и Музей Виктории и Альберта представили арт-объект из алюминия с самым низким в мире «углеродным следом». Концепцию арт-объекта под названием «Между небом и лесом» разработала лондонская студия дизайна Nebbia Works. Объект призван привлечь внимание к основополагающей роли низкоуглеродных материалов на пути к экологичному будущему, а также подчеркнуть важность использования «зеленого» алюминия как одного из ключевых инструментов обеспечения устойчивого развития.

Тайшетский алюминиевый завод

Конец 2021 года ознаменовался торжественным пуском Тайшетского алюминиевого завода, построенного по самым современным технологиям. Инвестиции в проект составили порядка 1,7 млрд долл. Завод будет производить зеленый алюминий с низким углеродным следом, и высокотехнологичную продукцию – современные сплавы для мировых автоконцернов, строительных и машиностроительных холдингов. Мощность первого пускового комплекса – около 430 тыс. тонн. Ранее в 2021 году En+ Group открыла мощную современную подстанцию «Озерная», которая будет снабжать завод чистой энергией ГЭС.