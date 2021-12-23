Полицейские края обезвредили мужчину, напавшего на врачей

Жительница Красноярска, которая была обеспокоена поведением брата, обратилась за помощью в дежурную часть полиции. По словам женщины, ее брат находился в неадекватном состоянии, вел себя агрессивно и ударил их мать.

Участковый и полицейский патрульно-постовой службы сразу выехали по адресу. Также на место приехали медицинские работники, так как мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Врачи сообщили мужчине, что ему требуется госпитализация. Однако мужчине не понравилось их предложение и он начал распылять в воздух газовый баллончик. Воспользовавшись замешательством окружающих, он нанес одному из врачей удар ножом в спину.

Полицейские сразу же применили силу к напавшему, однако также получили ранения. Они все же смогли обезвредить мужчину, вызвали скорую помощь и сообщили о случившемся в дежурную часть.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 «Применение насилия в отношении представителя власти» Уголовного кодекса Российской Федерации.

Фото: ©РИА новости / Евгений Одиноков