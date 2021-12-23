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В Красноярске ретроспектива работ Никиты Михалкова начнётся с дефиле кокошников

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Красноярск
15:55 23 Декабря 2021
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25 декабря в красноярском Доме кино пройдёт откроется ретроспектива актёрских и режиссёрских работ потомков сибирского художника Василия Ивановича Сурикова – Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского.

Первым покажут киноальманах «Очень женские истории». Фильм расскажет 10 историй  о современных российских женщинах. Перед показом зрители увидят дефиле артисток ансамбля танца «Енисейские зори» в авторских кокошниках от красноярского дизайнера Ольги Лаптенок.

Открытие рестропективы пройдёт в рамках XVI Зимнего суриковского фестиваля.

Афиша кинопоказов доступна на сайте Дома кино, а билеты можно приобрести в кассе кинотеатра.

Фото: © vk.com/olgalaptyonok

 
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