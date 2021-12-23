В Красноярске ретроспектива работ Никиты Михалкова начнётся с дефиле кокошников

25 декабря в красноярском Доме кино пройдёт откроется ретроспектива актёрских и режиссёрских работ потомков сибирского художника Василия Ивановича Сурикова – Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского.

Первым покажут киноальманах «Очень женские истории». Фильм расскажет 10 историй о современных российских женщинах. Перед показом зрители увидят дефиле артисток ансамбля танца «Енисейские зори» в авторских кокошниках от красноярского дизайнера Ольги Лаптенок.

Открытие рестропективы пройдёт в рамках XVI Зимнего суриковского фестиваля.

Афиша кинопоказов доступна на сайте Дома кино, а билеты можно приобрести в кассе кинотеатра.

Фото: © vk.com/olgalaptyonok